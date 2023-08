Politseisõidukiga kokkupõrge läks ministrile maksma 200 eurot

Juhtum leidis aset Tallinnas õhtusel ajal Vabaduse väljaku maa-alusest parklast väljudes. „Hiilisin sealt välja, aga mitte piisavalt ettevaatlikult, ja samal ajal pööras parkla väljasõidu teejupile eraldusmärkideta politseiauto. Julgen oletada, et ilmselt oli nende kiirus ka mitte kõige aeglasem, ja mulle tuli auto sellise nurga alt, et ma ei näinud seda, sest olin juba pööramas vasakule,“ meenutas Riisalo Delfile. Sellise õnnetuse korral käib arveldamine remondifirma ja süüdlase kindlustusseltsi vahel.

Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiesindaja Paul Pihlak sõnas, et omaosalus oli 200 eurot ja ülejäänu katab kindlustus. Kogu kahjusummat pole hetkel võimalik öelda, sest kõik remonditööd pole veel tehtud. Politseist märgiti, et neile on oluline, et sõiduk on kvaliteetselt ja võimalikult kiiresti taastatud.