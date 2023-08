Kaubanduskeskus käib Rahva Raamatuga kohut

2020. aasta septembris kolis Rahva Raamat rendilepingu lõppemise tõttu Rocca al Mare keskusest välja, asemele tuli Delfi teatel Apollo raamatupood. Nüüd on Harju maakohtus käimas kohtuasi, kus on arutusel Rocca al Mare kaubanduskeskuse hagi Rahva Raamat vastu rikkumise teel saadu väljaandmiseks. Rahva Raamat kolis kolis välja, kuid väidetavalt ilmselt siis mitte piisavalt kiiresti. „Meil ei ole praegu midagi lisada. Igapäevane läbisaamine on meil Rocca Al Mare keskusega väga hea,“ kommenteeris kohtuasja Rahva Raamatu tegevjuhi kohusetäitja Rain Siemer.