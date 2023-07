JUHTKIRI | Kalapüügiga kaheks ja pooleks aastaks riigi palgale tervist turgutama

Eesti on paistnud silma avalikkust šokeerinud tingimisi karistustega. Kirjutasime alles eelmisel nädalal, kuidas alaealiste vägistamiskatse eest tingimisi saanud mees läks lastelaagrisse kokana tööle. Lille Kodus möödunud aastal erivajadustega lapsi julmalt piinanud naised said samuti tingimisi karistuse. Juhtumeid, mille puhul vägistaja ja vägivallatseja pääsevad sellise karistusega, on viimase aasta jooksul olnud mitu.