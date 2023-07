SÕJAKOKKUVÕTE | Krõvõi Rihis sai rünnakus surma kümneaastane laps

Wagneri eraarmee, millest on pikemalt juttu alumises loos, on teadmata ajaks lõpetanud uute sõdurite värbamise. Nende juhi Jevgeni Prigožini sõnul kavatsevad nad esialgu jätkata tegevust vaid Aafrikas ja Valgevenes ning selleks neil meestest puudust ei olevat. Prigožin ise jäi möödunud nädalal pildile Peterburis, kus Vladimir Putin võõrustas Vene-Aafrika tippkohtumist.

Okupandid pommitasid esmaspäeva hommikul Krõvõi Rihis üheksakorruselist kortermaja. Rünnakus hukkus vähemalt kuus inimest, viga sai üle 50. Hukkunute seas on kümneaastane tüdruk ja tema ema, kirjutab Reuters. Et päästjatel läheb suure maja rusudes otsimise ja tulekahju kustutamisega aega, võib nii hukkunute kui ka kannatanute arv veel tõusta. Arvatavasti on rusude all lõksus umbes kaheksa majaelanikku. „Genotsiidiline igapäevareaalsus,“ kommenteeris Krõvõi Rihi rünnakut Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak.