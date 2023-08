SAAGU VALGE! Kogudus tahab kirikus üle võõbata osa sajanditevanuseid maalinguid

13. sajandist pärinev Nõo Püha Laurentsiuse kirik kuulub Mandri-Eesti vanimate pühakodade hulka. See on ainus peaaegu algsel kujul säilinud keskaegne kirik Lõuna-Eestis. 2014. aastal tulid Eesti Kunstiakadeemia esindajad uurima, kas seal leidub maalinguid. Tol suvel avastatigi võlvide all maalingud, mis pärinevad 17. sajandi lõpust.