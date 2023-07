VIDEO | Kremli-vastane ajakirjanik loopis munadega Tallinna Vene saatkonda

Kremli-vastane Vene sõjaajakirjanik Arkadi Babtšenko korraldas laupäeva ööl vastu pühapäeva protestiaktsiooni, kui võttis taskust paar toorest muna ja heitis need Tallinnas Pikal tänaval asuva Venemaa saatkonna pihta. Aktsioon võeti ka videosse, kus on enne politsei tulekut kuulda ka kurtmist, et „ei arreteeritudki.“