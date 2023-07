„TAHAKS LIHTSALT RAHU!“ Mures ema: kui mu tütar ei tahtnud poisi juurde kondoomipakiga joosta, hakkas tõeline terror

Maiken (nimi muudetud) tõdeb, et ei olnud alguses oma 15aastase tütre esimesest armastusest isegi teadlik. „Mu laps on pigem endasse hoidev ega jaga oma asju kellegagi. Ka mina sain alles mitu kuud hiljem – kui see poiss juba kiuslikuks muutus – teada, et tütrel oli üldse kellegagi mingi suhe,“ jagab naine.

Maikeni tütre kaaslane oli temast aasta noorem ehk 14aastane. „Tüdruk rääkis mulle, et nad kohtusid huviringis ning alguses oli kõik tore ja hea. Ühel õhtul aga olevat too poisiklutt kutsunud mu lapse endale külla ja palunud kondoomid kaasa võtta. Poisi vanemad pidid ära olema ehk nad oleks saanud kahekesi asjatada. Selle peale saatis mu tütar poisi pikalt,“ sõnab ta.

Kuna neiul puuduvad varasemad seksuaalsuhted, oli ta poisi mõttest häiritud. „Pärast pakkumisest keeldumist läksid tütre ja tolle kuti suhted hapuks. Sain aru, et poiss olevat hakanud otsima endale uusi eakaaslasi, keda sebida ja kes oleks nõus igal vabal hetkel kuti juurde jooksma, kondoomipakk näpu vahel!“

Maikeni tütar ja poiss ei suhelnud pärast seda pool aastat. Tundus, nagu kõik hakkaks laabuma. Kuni poiss võttis jälle neiuga ühendust, soovis oma ebaviisaka käitumise eest vabandada ja tahtis kõike uuesti alustada. „Mu tütar keeldus. Pärast seda hakkaski terror pihta,“ ütleb Maiken.