SÄH SULLE E-RIIKI! Puudega inimesi väntsutatakse perearstile pabertõendi järele

Kadrinas elav naine, kes liigub ratastooliga, vajas sellele uut seljatoekatet ja istmepatja. Selleks, et saada abivahend riigi soodustusega, tuleb perearstilt tõend võtta. Naine pani tohtrile kirja, mida ja miks tal vaja läheb. Suureks üllatuseks teatati talle perearstikeskusest, et tõend väljastatakse vaid paberil, tulge järgi. Tal läks isegi hästi, sest tõendile sai järele minna pereliige. Kõigil ei pruugi aga sellist võimalust olla. Ta skannis tõendi sisse ja esitas abivahendite tellimuse. „Kas me elame e-riigis või mitte?“ küsib ratastoolikasutaja.