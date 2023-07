KOHTUME UMMIKUTES | Mähe elanikud kurjustavad: võtate meilt buss nr 8? Seda enam suureneb autostumine

Pirita linnaosa suurimast asumist plaanitakse ära võtta otseühendus südalinna transpordikeskuse ehk Hobujaama peatusega. Kellele see kasulik peaks olema, ei saa keegi täpselt aru. Kohalikud koguvad allkirju marsruudimuudatuse vastu. Esimese 12 tunniga oli juba 1200 inimest öelnud, et plaanitud muudatus ei ole hea mõte. Tänaseks on paberile antud allkirju juba pea 2500. Abilinnapea Svet räägib aga sellest, et talle on paar inimest helistanud, et neile muudatus sobib. Nii tahetakse kohalikke kuulamata teerullina muuta nende ainukese bussi nr 8 marsruuti.