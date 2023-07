Kesknoored on üksmeelsed: Kõlvartist peaks saama erakonna esimees

Kesknoored toovad välja, et peale viimaseid Riigikogu valimisi on erakond kaotanud 10 kohta Riigikogus ning olukord on muutunud kriitiliseks. „Nördinud on paljud erakonna liikmed, aga ka valijad. Septembris toimuv erakonna kongress on oluline hetk Eesti Keskerakonna ajaloos, kus mitte ainult ei valita uut esimeest ja juhatust vaid otsustatakse ära Eesti Keskerakonna tulevik ja eksistents.“

Noorte arvates on Kõlvart tõestanud end tugeva poliitikuna oma ametiajal Tallinna linnapeana. „Ta on suurepärane strateeg ja kriisijuht, kes on loonud stabiilsuse ajal, mil paljud teised on kõikunud. Ta on näidanud, et on valmis ja võimeline juhtima läbi keeruliste aegade, pakkudes praktilisi lahendusi keerukatele probleemidele.“