Surmajuhtum arestimajas: politsei käitus õigesti

Surmajuhtum leidis aset Pärnus Beach Grindi festivalil ajal., kust 20aastane narkojoobe kahtlusega noormees viidi arestimajja, kus ta suri. Pärnu politseijaoskonna grupijuht Janek Pinta rääkis Õhtulehele, et turvatöötajad leidsid noormehe ürituse alalt lamamas ja noormees ütles neile, et on tarvitanud uimastavaid aineid. Seejärel tõid turvatöötajad noormehe politseitelki, kus ta samuti ütles, et on tarvitanud uimasteid. Meedikud kontrollisid korduvalt tema tervislikku seisundit ja nende hinnangul ta arstide hoolt ei vajanud. „Samas ei lubanud tema käitumine teda festivalialale tagasi lasta, mistõttu viisid politseinikud ta meedikute antud hinnangule tuginedes kainestusmajja.”

Pinta sõnul on politsei teenistuslik kontroll praeguseks läbi viidud ja selle käigus tuvastati, et ametnikud käitusid mehe kainestusmajja paigutamisel ja tema kainestusmajas jälgimisel nii, nagu reeglid ette näevad. „Iga sellise juhtumi puhul hindame ja analüüsime arestimaja tööd ja politseinike käitumist, et neist juhtumitest õppida ja leida kohti, kuidas saaks tööd paremini korraldada.“ Noormehe surma põhjuse selgitab ekspertiis ja selle tulemust veel pole. Küsimusele, kas surmajuhtumiga seoses plaanib politsei kainestusmaja töökorraldust muuta, et narkoainete tarvitamisekahtlusega inimesed saaksid rohkem tähelepanu, selgitas Pinta, et inimest jälgitakse kainestusmajas regulaarselt - nii füüsiliselt läbi kambriluugi kontrollides kui ka kaamerapildi kaudu. Kui inimese tervislik seisund mingil põhjusel halveneb, siis on töötaja ülesanne kohe kutsuda kiirabi, kes saab teha edasised otsused tema tervisliku seisundiga seoses. „Konkreetse juhtumi puhul märkas ametnik järjekordse füüsilise kontrolli käigus, et mees enam ei liiguta. Ta kutsus koheselt abi ja hakkas noormeest kuni kiirabi saabumiseni elustama,” lisas ta.