Beach Grindi surmajuhtum: politsei käitus vastavalt reeglitele

Surmajuhtum leidis aset Pärnus Beach Grindi festivalil ajal, kust 20aastane narkojoobe kahtlusega noormees viidi arestimajja, kus ta suri. Pärnu politseijaoskonna grupijuht Janek Pinta rääkis Õhtulehele, et turvatöötajad leidsid noormehe ürituse alalt lamamas ja noormees ütles neile, et on tarvitanud uimastavaid aineid.