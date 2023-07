Kümneaastane poiss viidi alkoholimürgistusega haiglasse

Tallinna kiirabi peaarsti Raul Adlase sõnul vajas laps haiglas terviseseisundi kontrolli ja ravi. Adlas märkis, et selle aasta kuuga kuuga on Tallinna kiirabil olnud 95 alla 18-aastast alkoholi või narkojoobes patsienti. Näiteks on olnud mitmeid juhtumeid, kus tugevas joobes nooruk on leitud tänavalt või bussipeatusest.