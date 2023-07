Politseipunkt jääb Tamsallu alles: vald annab ruumid tasuta

Politsei- ja piirivalveamet andis nimelt juunis Tapa vallavalitsusele teada, et nad optimeerivad oma tegemisi ning selle käigus vaadatakse üle ka kinnisvaraportfell. Lõpetatavate üürilepingute nimekirjas oli Tamsalus Tehnika tänaval asuv PPA üüripindki. Juunis toimus kohtumine Tapa vallavalitsuse esindajate ja ameti piirkonnajuhi ning konstaabliga. Seal tehti ettepanek, et PPA võib kaaluda konstaablipunktiga jätkamist, juhul kui Tapa vallavalitsus võimaldab praegust ruumi või siis pinda mõnes teises Tamsalu valla hoones tasuta kasutada. „Tapa vallavalitsusel on PPA kohalolek Tamsalu linnas oluline ja oleme valmis muutma hetkel kehtiva üürilepingut ja andma ruumi tasuta PPA kasutusse,“ teatas Tapa vallavanem Valdo Helmelaid. „Seni on tasu ruumide kasutamise, kütte, jms teenuste eest 50 eurot kuu,“ märkis valla ettevõtlusspetsialist Marko Teiva.