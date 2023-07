SÕJAKOKKUVÕTE | Plahvatused Vene linnades

Kreml väidab, et tulistas Moskva lähistel alla järjekordse ukrainlaste drooni. Kaitseministeeriumi sõnul keegi kannatada ei saanud.

Ent huvitavad asjad toimusid mujalgi. Vene kaitseministeerium väitis, et „Kiievi režiim“ sooritas terrorirünnaku Rostovi oblasti Taganrogi linna elamutaristule. Vene õhutõrjesüsteemid olla Ukraina raketi õhust alla tulistanud ning kahjustusi ja vigastusi põhjustanud raketi tükid. Enne plahvatust linnas õhutõrjetegevusest aga mingeid teateid ei olnud.

Mingisugune plahvatus kõmatas ka Samara linna naftatöötlemistehases. Duumasaadik Aleksandr Hinštein väitis, et plahvatuse põhjustas pomm. Vene riigimeedia sõnul on plahvatuse eest vastutav isik vahistatud ning esialgu pole teada, kas Taganrogi ja Samara juhtumid on omavahel seotud.