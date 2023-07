GALERII | „APPI, SIIN ON NII ILUS!“ Saarerahvas elab kriisid üle ja suudab pudelikorkidestki raha teha

„Appi, siin on nii ilus! Jääme siia telkima, autoga saab otse randa,“ soovib neiu. Tehumardi lahingupaiga memoriaali lähistel on rand tõesti idülliline – nõmmliivatee lillad värvilaigud, lõkkekoht, meri ja kadakate vahel looklev tee. „Ei, siia küll ööseks ei jääda ei julge. Sa kardad ju kummitusi ja siin on selleks tõenäosus kõige suurem,“ kostab tema boyfriend ja asub jutustama võikaid lugusid lahingupaiga ajaloost.