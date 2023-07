JUHTKIRI | Slava bürokraatia

Tõepoolest, reegleid peab täitma. On kurb, et hoolimata väga konkreetsetest suunistest leidsid nii mõnedki korraldajad, et ehk saab kuidagi teisti ka. Kui tagasi tuleb maksta kogu summa, sest lubatu ja teostus on väga erinevad, tekib paratamatult liiga kõrge kaarega mütsiga lööma minemise kahtlus.

Teiste puhul korduvad samad märksõnad: tahtsime halvas olukorras parimat, andsime endast kõik… ja saime karistada. Juba algsed tingimused kiskusid kiiva. Laagri korraldamise meede avanes ajal, mil paljudel olid plaanid tehtud, kurdavad trahvi saanud MTÜd. Osalejate kokkusaamiseks oli suvest hoolimata aega vaid napp kuu. Info liikus halvasti või siis peaaegu üldse mitte. Tulemus: ukraina lapsi ei leitud vajalikul määral ja viimases hädas, et laager ikka toimuks, kutsuti teisi, kel samuti huvi.

Taolist käitumist – nõuda (enda loodud) raskest olukorrast hoolimata reeglite peensusteni täitmist – on varemgi tähele pandud. Nende laagrikorraldajate tagasi makstavad summad on sellised, et vähemalt üks MTÜ teatab, et on sunnitud pillid kotti panema. Teised ütlevad, et riigiga nad enam koostööd ei tee.

Need on MTÜd, mis tegelevad Eestis väga olulisega – muu emakeelega lastele eesti keele õpetamisega. Lastele atraktiivsete, osalejate seas kiidusõnu ja vaimustust pälvinud laagrite toetamine peaks olema hästi toetatud auasi, mitte koht, kus luubiga jälge ajada ning vigu otsida. Seda eriti haridusministri alluvuses, kes on ise rääkinud nigelast integratsioonist.