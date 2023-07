HÄVITAV REAKTSIOON: jalakasurmast haaratud puu tapab iseennast

Arborist Heiki Hanso selgitab, et jalakasurm on seenhaigus. See on liigipõhine, ohustades ka künnapuid. Haiguse levikule aitavad kaasa maltsaüraskid – väikesed putukad, kes ringi lennates kannavad haigust puult puule. „Neil on „saba“ külge kleepunud seeneeosed, mis haakuvad edasi uuele puule,“ sõnab Hanso.