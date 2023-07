NÕUSOLEKU ABC | Seksuaaljõustaja Kristina Birk-Vellemaa: ilma nõusolekuta ei ole seksi, vaid on vägivald. Kas see on erootiline ja seksikas?

Jah, me tunnetame ja kogeme asju erinevalt, aga tähtis on, et meil on piisavalt turvaline, et me saame rääkida mitte ainult enne seksuaalseid tegevusi vaid ka selle jooksul. Et me julgeme öelda, mida me tahame, mis meile meeldib ja ka seda, kui meile miski ei sobi või kui me tahame midagi teisiti. Et see nõusolek oleks vabatahtlik, entusiastlik ja teadlik „Jah!“. See ei ole aga lihtsalt „Ei“ puudumine. Kindlasti ei ole nõusolek ka vaikimine ehk küsimusele vastuse mittesaamine, ükskõik, mil viisil seda küsitud on.