FOTOD | Tartu linnud said endale uue uhke elamurajooni

Valminud „Linnutee“ on hea näide, et inimese loodud keskkond saab arvestada ka teiste liikide vajadustega. Meie töö pakub lindudele pesitsuspaiku, varjab otsese päevavalguse eest ja kaitseb kiskjate eest. Loodetavasti mõjub see ka inimsilmale huvitava vaheldusena,“ kirjeldas Raik varjualuse funktsioone. Avamisel selgitas linnalindude liigirikkuse toetamise olulisust ka ornitoloog Marko Mäg i.

EKA arhitektuuriteaduskonna dekaani Sille Pihlaku sõnul on selle aasta projekt hästi tabanud muutusi tulevikuarhitektuuri põhimõtetes. „Arhitektuuri ülesandeks on ka taristu loomine teistsugusele loodusele kui inimene. Tudengite ülesandeks on kriitiliselt tõstatada küsimusi ja pakkuda lahendusi, kuidas saaks ehitatav keskkond olla kasulik kõigile. Olgu selleks ökoduktid, rohealad või antud näitel linnumajad. Ma arvan, et sellega on suurepäraselt hakkama saadud,“ ütles Pihlak.