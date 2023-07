OTSEBLOGI | Ukraina droon jõudis taas Moskvani

Venemaa president Vladimir Putin ütles, et Ukraina rünnakud on viimastel päevadel intensiivistunud, peamiselt Ukraina Zaporižžja piirkonda läbival rindel. Venemaa-Aafrika tippkohtumise ajal Peterburis ütles Putin, et Ukraina ei ole saatnud edu ühelgi rindel.