Kultuuriminister põhjendas Iisraeli kunstnike näituse tagasilükkamist

Tänavu juunis teatas ERMi direktor Kertu Saks Iisraeli kunstnikele Tenno Pent Soosterile ja Sergey Bunkovile, et nende järgmisel aastal avatav näitus „The Hebrew Letters“ jääb ära. Ta põhjendas meelemuutust rahvusvahelise olukorraga, mistõttu ei pidanud võimalikuks korraldada näitusi isikutega, kes määratlevad end vene kunstnikena, sõltumata nende kodakondsusest, on kirjutanud ERR. „ERM on olukorra praeguseks lahendanud ning tõdenud, et esimeses kirjas Iisraeli kunstnikele esitatud hinnang tekkis vähese informatsiooni tõttu. Kahtlemata on juhtunu kahetsusväärne ning ERM selgitas olukorda kõigile osapooltele ning vabandas kunstnike ees. Ühtlasi on ERM olnud välisministeeriumi kaudu kontaktis Iisraeli riigiga,“ teatas kultuuriminister Heidy Purga riigikogu liikmele Vadim Belobrovtsevile arupärimise vastuseks. Viimane sõnas, et kultuuriministri vastused tema küsimustele kahjuks kinnitasid seda, et ERM-i juht oma esimeses kirjas Iisraeli kunstnikele tegi kohe mitu tõsist viga: esiteks, omistades neile ’vene kunstnikena’ ennast positsioneerimist (persons who have defined themselves as Russian artists), mis osutus igas mõttes valeks, sest teatavasti positsioneerivad need kaks kunstnikku ennast just Iisraeli kunstnikena (rääkimata sellest, et üks neist – Tenno Pent Sooster – on Eesti kodanik), taunivad Venemaa agressiooni Ukrainas ning igati toetavad Ukrainat.

Belobrovtsev märkis, et ERM-i juhi käitumine paneb imestama ka sellepärast, et muuseum ise tegi juba pärast sõja algust 2022. aastal Iisraeli kunstnikele ettepaneku näituse korraldamiseks Tartus aastal 2024, ning siis ei olnud ühtegi takistust nende kutsumiseks Eestisse. „Ja siis aasta pärast järsku loobub muuseum oma ettepanekust ilma ühegi veenva põhjuseta, kuigi kunstnikud juba alustasid ettevalmistustöödega,„ rääkis ta. „Kuna lugupeetud kultuuriminister hoidus oma kirjas hinnangu andmisest ERM-i juhi käitumisele selle intsidendi raames, võin ma seda tema eest teha: minu meelest tegemist on karjuva ebapädevusega, mis tühja koha pealt pingestab Eesti ja Iisraeli vahelisi suhteid ning kahjustab Eesti Vabariigi mainet ka rahvusvahelisel kultuuriareenil. Soovitan ministrile suhtuda sellesse intsidenti ikka täie tõsidusega ja teha vastavad järeldused tulevikuks.“ Belobrovtsev tunnustab Tartu kunstimuuseumi, kus oldi kohe valmis kahe Iisraeli kunstniku näituse võõrandamiseks, küll juba 2026. aastal. „Loodame, et see samm suutis tekkinud olukorras päästa Eesti kultuurivaldkonna nägu.”