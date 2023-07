Kultuurkapital leidis Gustav Ernesaksa majale rentniku

Leping on sõlmitud Deily Hotels Oüga, grupil on mitmes riigis oma kohalikud äriühingud, ütles Eesti Kultuurkapitali kantselei juhataja Merle Liivand. Rentnik on valmis tasuma kõik kulud, tegema jooksvalt remonti ja tasuma üüri 3800 eurot kuus, on öelnud Viktoria Toompere Eesti Kultuurkapitalist. Rentnik soovib jätkata majutustegevust nagu see on olnud tänase päevani ja lepingu kestvus on 5 aastat. Rendihinnale lisanduvad umbes tuhandeeurosed küttekulud, sest maja on elektriküttel ja vajab ka sundventileerimist. Tallinnas Oru tänaval asuvat maja haldas varem Eesti Kontsert, kes kasutas seda külaliste majutamiseks, on kirjutanud ERR.