Ukrainas sõdib mõlemal pool rinnet kahekohaline arv Eesti kodanikke

Nimelt on t karistusseadustiku järgi on agressiooniga liitumine karistatav. Ukraina poolel sõdimine ei too aga endaga karistust kaasa. Kaitsepolitsei pressiesindaja Marta Tuul ütles Õhtulehele, et kapo andmetel osaleb Ukraina sõjategevuses eri pool rinnet kokku kahekohaline arv Eestiga seotud inimesi. Kas ja kui palju võivad nende hulgas olla selliseid Vene kodanikke, kes võisid saada Venemaalt mobilisatsioonikutse, pole teada.