SÕJAKOKKUVÕTE | Patriarh kiitis patuvaba Aafrikat

Sõjauuringute instituudi (ISW) andmeil alustasid l Ukraina väed kolmapäeval Zaporižžija oblastis suuremat vastupealetungi ja võisid koguni läbi murda Vene kaitseliinidest, mis asuvad Orihhivist lõuna pool. Isegi Vladimir Putin möönis, et ukrainlaste rünnakud on intensiivsemaks muutunud, seda peamiselt just Zaporižžija kandis. Ajaleht The New York Times kirjutas, et Kiiev olevat informeerinud USA ametnikke, et kaitsjad üritavad lõunas läbi okupantide miiniväljade jõulisemalt läbi suruda ning jõuda Tokmaki linna, hea edu korral isegi Melitopolini välja.