Lapsed saavad piima põhikooli lõpuni

Eelmisel nädal kirjutas Õhtuleht, et regionaal- ja põllumajandusministeeriumis on küpsenud kokkuhoiuplaan, milles jäävad 80 000 õpilast koolipiima toetusest ilma. Nüüd teatas ministeerium, et lapsed saavad tasuta piima siiski põhikooli lõpuni.