275 000 MAKSEV VEEBILEHT | Projekti eestvedaja Roger Tibar: kahju on, kui kergekäeliselt kärbitakse noorte arvelt

Kodanike kaasatus otsustesse on üks tegevustest, mis suurendab elanike usaldust riigi vastu ning tekitab kaasatavale võimaluse kujundada sellist elukeskkonda, milles tal on hea elada. Noorte kodanikuosalusele keskenduvad uuringud ja muu teaduskirjandus ütleb, et mida varasemas eas puutuvad noored kokku positiivse kaasamiskogemusega, seda suurem on tõenäosus, et täiskasvanueas soovib noor samuti kaasa rääkida ühiskonnaelu puudutavates küsimustes, käia valimas ning olla aktiivne ühiskonna liige, sh jääda seotuks oma kodukoha ja -riigiga.