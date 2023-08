TEEME SELGEKS | Kas elektriautod on tõesti säästlikumad ja madalama maksuga?

Kuidas mõjutab tulevane automaks elektriautode omanikke, kui säästlikud need tegelikult on või milline on mõju keskkonnale? Kliimaministeeriumi transpordiarengu ja investeeringute osakonna juhataja Indrek Gailani arvates on hetkel üks suurimaid miinuseid hetkel elektriautode laadimisaeg.