Neivelt andis hävitava hinnangu valitsuse maksupoliitikale

„Ma tegelikult ei saa siiani aru, mida me teeme, kas me tahame eelarvetasakaalu või tahame saada seda kolme protsendi piiresse. Täna oleksime saanud ilma mitte midagi tegemata selle kolme protsendi piires, mis vastab Maastrichti kriteeriumitele, mis vastab kõikidele kokkulepetele, mille kohta saab ilusti öelda, et meie rahandus on korras! Kõik. Me ei oleks mitte midagi pidanud tegema – ei käibemaksu tõstma, ei tulumaksu, ei maksuküüru [kaotama], mitte midagi poleks pidanud tegema. Lihtsalt rahulikult edasi elama,“ rääkis Neivelt ja kurtis, et Eestis pole sisuliselt toimunud arutelu maksude üle.