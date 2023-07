TERVISE OMAVASTUTUS | Karmen Koppel: ehk oleks vaja nõuet külastada kahe aasta jooksul korra oma pereõde või -arsti?

Meditsiini rahastamise probleemidest on räägitud viimased 25 aastat. Meie haiglavõrku on hinnanud välismaised eksperdid, raviasutusi on liidetud või kaotatud, tõstetud on koolituskohtade arvu. Neile, kes süsteemist vahepeal eemal olid, on loodud võimalus turvaliseks naasmiseks. Ometi loeme jätkuvalt raha, mida ei jätku. Patsiendid aga ei pääse piisavalt kiiresti vajaliku abini.