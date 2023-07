Politsei arvas Aruküla veretöös süüdistatava nooruki abipolitseinike kandidaatide seast välja

Harju maakohus on rahuldanud kaitsja taotluse ning lubanud kaitsjal kohtuistungil esitada kohtule süüdistatavat iseloomustavad tõendid ka politsei- ja piirivalveameti otsuse kohta. Ennem kuritööd, mis leidis aset aprilli lõpus, oli Jakson esitanud avalduse abipolitseinikuks saamiseks ja 4. aprillil arvas politsei- ja piirivalveamet ta abipolitseiniku kandidaadiks. Kohtumäärusest selgib, et4. mai vabastas PPA noormehe abipolitseiniku kandidaadi staatusest.

Aruküla staadionil noormehe surnuks pussitamises süüdistatav Mark Jakob Jakson on tapmise järel vahi alla võetud ja enne kohtuotsust tal vabadusse pääsemise lootust pole. Aprilli lõpus rääkisid kohalikud elanikud Õhtulehele, et Jakson oli üle Aruküla tuntud riiukukk ja käis alevi vahel, nuga vöö peal, ringi. „Ta on see vend, kes lubab kõigile peksa anda,“ kirjeldas toona kohalik nooruk. Küll aga möönis ta, et Jakson on pigem sõnade, mitte tegude vend.