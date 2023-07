Transpordiamet maksis tormikahju ohvrile hüvitist

Transpordiameti juristi Ege Stiina Järvmägi sõnul leidis juhtum väidetavalt aset mullu 28. augustil riigiteel nr 18137 Kurvitsa-Hutita. Kompromiss oli 570 eurone hüvitis. Transpordiamet nõustus kompromiss-summa tasuma tingimusel vältimaks aja- ja rahakulukat kohtumenetlust, mille käigus transpordiameti menetluskulude suurus saaks mitmekordselt ületatud kompromiss-summa suurust. Transpordiamet ei tunnistanud, et ta vastutaks hagiavalduse aluseks olevate asjaolude esinemise eest ega hagiavalduses tuginetud kahju hüvitamise eest. Ühtlasi on oluline rõhutada, et aja- ja rahakokkuhoiu kaalutlusel kompromiss-summa tasumine ei tähendanud kuidagi, et „Transpordiamet peaks samamoodi tegutsema edaspidistes võimalikes analoogsetes kohtuasjades,” sõnas Ege Stiina Järvmägi.