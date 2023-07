Minister ohjeldas korrarikkujat, politsei alustas vägivallajuhtumis uurimise

Juhtum leidis aset laupäeval, kui üks noormees ründas Kuressaares teist ja lõi tal telefoni käest. Seltskond liikus nurga taha , kuhu läks juhtunut pealtnäinud Kalle Laanet koos abikaasaga. „Üritasin neid lahutada. Suurepärane on see, et ka politsei kiiresti reageeris,“ lausus Kalle Laanet Delfile. Ründaja peeti kinni. Politsei pressiesindaja Kristi Raidla ütles Õhtulehele, et politsei alustas asjas väärteomenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb avaliku korra rikkumist.