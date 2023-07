SÕJAKOKKUVÕTE | Šoigu külastab Põhja-Koread

Ent pole teada, kas nende riikide sportlastel lubatakse osaleda iseseisvalt olümpialipu all. Ukraina kaalub endiselt, kas Pariisi olümpiamängudele üldse minna. Eesti, Läti ja Leedu välisministrid tegid rahvusvahelisele olümpiakomiteele avaliku pöördumise, milles rõhutasid, et agressorriikide sportlastele ei tohi kindlasti anda võimalust Pariisis neutraalsuse kattevarju all olümpiaareenile naasta.

Vene kaitseminister Sergei Šoigu suundus visiidile Põhja-Koreasse. Külastuse ametlik põhjus on tähistada Korea sõja lõppu 70 aasta eest (tehniliselt võttes pole see küll siiani lõppenud). Pildil võib näha, kuidas Šoigu on asetanud pärja ning annab au Põhja-Korea diktaatorite Kim Il-sungi ja Kim Jong-ili skulptuuride ees. Küllap on aga juttu muustki. USA luure andmeil on Pyongyang Moskvale sõjas abiks olnud. Sealt on moona ostnud ka Wagneri eraarmee. Valge Maja julgeolekunõukogu kõneisiku John Kirby sõnul võib Kreml vastutasuks pakkuda seda, millest Põhja-Koreal puudus on – toitu. Lõuna-Koreas tegutsev väljaanne Daily NK, mille eesmärk on kajastada Põhjas toimuvat, kirjutas, et okupeeritud aladele ei saadeta ainult sõjapidamiseks vajalikku – sinna olevat käsutatud ka Põhja-Korea töölisi, kes aitavad okupante ehitustöödel.