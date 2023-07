JUHTKIRI | Kuidas on võimalik, et meie riiki juhitakse nii palju läbi halbade endaloodud kriiside?

Me oleme seda varemgi küsinud: kuidas on võimalik, et meie riiki juhitakse nii palju läbi halbade endaloodud kriiside? Et jälle puudub suutlikkus analüüsida, kuidas üks või teine sõnum elanikkonnale mõjub? Ometigi on ametkondades tööl head palka saavad analüütikud ja eksperdid igat liiki kommunikatsiooni tarbeks. Mida nad teevad – lõbutsevad sotsmeedias või loevad uudiseid suunamudijatest?

Kabinetis sündinud, reaalelus piki pead saanud ja siis kabinetis kiiresti plaastriga paigata üritatud juhtumeid korjub. Võtame kasvõi Nursipalu-teemalise rahvaga suhtluse. Või siis viimase aja katsed mitmesuguseid piiranguid tutvustada, alates SIM-kaartide isikustamise ideest kuni õnnetu automaksuni. Ka noortele suunatud ülikalli veebilehe loomine on selline veider kabinetis sündinud, aga reaalelus kiiresti põhja lastud mõte.

Enamikul juhtudel on esmalt üritatud öelda, et nüüd on nii ja kõik, siis aga avastatud rahva viha valguses, et oih, taas panime peaga vastu seina ja on vaja kiiresti kriisi ohjata.

Nii võis ajada asju vahest kauboikapitalistlikust taagast vabanemise ajal, 1990ndate teisel poolel, aga mitte nüüd. Hull lugu on ka see, et vähesed vaevuvad asja rahvale arusaadavas, kaasavas ja empaatilises (ametnike lemmikvõõrsõna) vormis asju edastama.