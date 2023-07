ŠOKIS BIBLIOGRAAF: üks ahv jättis arved maksmata, teine võttis voolu!

Elistvere on eestimaalastele tuntud eelkõige oma loomapargi poolest. Seetõttu pole ka imestada, et ühe teise Tartumaa raamatukogu töötaja tundis sotsiaalmeedias huvi, et kas ahvid võtsid elektri ära? Tasakaaluka loomuga Täpsi vastas loomamaailmaga paralleeli tõmmates selle peale humoorikalt: „Just! Üks ahv jättis arved maksmata ja siis see suurem ahv, kellel vägi ja võim, võttis voolu ära.”