Kristlikus lastelaagris vaaritas süüa alaealise vägistamiskatses süüdi mõistetud mees. Korraldaja: ma ei võtaks siia ju ohtlikku inimest!

Et laagrilastele aitab süüa valmistada kehtivat karistust kandev mees, olekski võinud jääda teadmatuks nii korraldajale, kogukonnale kui ka lapsevanematele. Tähelepanu tõmbas endale aga Gabriel Väli ise, postitades sotsiaalmeediaplatvormile TikTok otseülekandeid, mille toimumispaigaks oli laagri köök ning taustaks laste elevil hääled. See tekitas vaatajate seas küsimuse: kas säärast karistust kandev mees on paslik lastelaagris töötama?