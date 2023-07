„ELUMUUTEV KOGEMUS!“ Tallinna kõrgeimalt hinnatud turismimagnetit saab vaadata täiesti tasuta, aga möödujatel on sellest kama kaks

See on Tallinna atraktiivseim vaatamisväärsus. Google’i kaardirakenduses 275 hinnangut. Kõik maksimaalsed viis tärni. Ei ühtegi kriitilist repliiki. „Mu ootused olid üsna kõrged, aga see ületas need,“ kirjutab keegi Jonathan. Seal käivad isegi kohalikud. „Milline emotsioon ja need värvid!“ kiidab Kaupo.