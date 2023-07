TORNAADO TABAS LÕUNA-EESTI KÜLA! Kahjustatud maja peremees: „Kohutav, pole iial midagi sellist näinud!“

Jaanimõisa külas elav Ülari rääkis, et oli parajasti perega saunas: „Kuulda oli tugevat kohinat, see oli päris vali. Me algul mõtlesime, et vihma sajab, sest müra oli nagu paduvihma puhul. Siis vaatasime, et ei ole – võimas tuul hoopis!“ Ta ütleb, et õnneks elamu kahjustada ei saanud – ainult Eesti lipu rebis torm mastist maha.