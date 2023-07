PUNALIPPUDE VARJUD | Jaanus Riimets: Gustav Ernesaks kirjutas viisi „Mu isamaa on minu arm“ okupatsiooni ajal Moskvas

Füüsiline arveteõiendamine on üldse omane neile, kes väitlemises tugevad pole. Siiski ei tähenda omavaheline kraaklemine veel seda, et sobiva võimaluse tulles milleski kokku ei saaks leppida. Avalikult sõimatakse teineteist räigete sõnadega. Ometi sai ka meie väike rahvas väga suurelt kannatada just nende kahe huligaanse režiimi omavahelise kokkuleppe tulemusena.