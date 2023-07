MUUDKUI KALLAB! Kas ja millal suvi tagasi tuleb?

Juuni algas sel aastal õige mõnusalt. Temperatuur oli püsival tõusuteel, päike paistis – nagu suvi ikka! Kurdeti vaid, et kuiv on. Ilmataat võttis inimeste palveid kuulda – las kallab! Tänaseks olemegi jõudnud teise äärmusse. Laulupeost saati tuleb vihma vaat et iga päev ja õhusoojuski meenutab pigem sügist. Kas ja millal suvi tagasi tuleb?