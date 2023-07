REALPOLITIK’I VARJUD UKRAINAS | Oleg Samorodni: kuidas Euroopasse toodi lühinägelik, Venemaast sõltuvusse viinud asjaajamine

Angela Merkel on olnud Saksamaa kantsler üle 15 aasta ning selle aja jooksul on saanud temast Euroopa Liidu tunnustatud liider. Frau Merkel on end tõestanud targa naisena, kelle juhtimisel Saksamaa majanduslikult õitses. Seda segasem on Merkeli suhtumine Vladimir Putini juhitavasse Venemaa diktaatorlikku režiimi.