UUED PLAANID KÜPSEVAD: Nursipalu rahval on tulevikupilet taskus

„Mul sai eelmisel sügisel uue kodu ehitusluba võetud,“ ütleb garaažis askeldav Raivo (nimi muudetud). Tema praegune elupaik jääb Nursipalu harjutusvälja laienduse alla. Ehitusluba ja teade Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuselt saabusid umbes samal ajal. „Mis siin ikka vihastada, kergeid kuuldusi hakkas juba varem tulema,“ selgitab Raivo. Kuna uue maja projekt ja ehitusluba on käes, kuuluvad need samuti kompenseerimisele, väitis talle keskuse esindaja. Kõiki kulutusi võetakse arvesse. „Mul on siin rauda, septikuid ja värke valmis ostetud,“ viitab ta põllulapile, kus materjalid virnas.