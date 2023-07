PALUN APPI! lemmikute elu on ohus. Loomaomanik: pidime ise doonoreid otsima, sest kliinikul polnud sobivat verd

Kass Alejandro oli 11aastane, kui jäi ootamatult haigeks. „Eelmisel õhtul oli ta täiesti terve. Kui hommikul ärkasime, lamas kass vannitoa põrandal ning oli põhimõtteliselt teadvuseta,“ räägib tema omanik Carina. Kliinikus tehti Alejandrole analüüsid ning järgmisel hommikul selgus, et kass vajab vereülekannet. „Meile öeldi, et peame hakkama ise doonoreid otsima, kuna neil ei ole sobivat verd,“ ütleb Carina. Tema kassil on nimelt harvaesinev veregrupp.