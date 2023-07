28 kurjategudes süüdimõistetut said valitsuselt erandina kodakondsuse

Nendest üheteistkümne osas olid erandina kodakondsuse andmise eelnõud saadetud riigikantseleile juba 2022. aasta kevadel ja suvel, kuid siis valitsus otsustas neile isikutele kodakondsuse andmise küsimust mitte arutada ning need eelnõud jäid riigikantseleisse ootele rohkem kui aastaks, sest enne selle aasta maikuud anti viimati erandina Eesti kodakondsust 10. märtsi 2022 toimunud valitsuse istungil, selgitas siseminister Lauri Läänemets vastuseks riigikogu liikme Urmas Reinsalu küsimusele. Kodakondsuse seadus näeb ette võimaluse Eesti kodakondsus erandina andmiseks inimesele, keda on kriminaalkorras korduvalt karistatud tahtlike kuritegude eest ja kelle karistatus on kustunud, võttes arvesse kuriteo toimepanemise asjaolusid ning süüdlase isikut. 28-st isikust 20 on määratlemata kodakondsusega isikud, kes on sündinud Eestis.