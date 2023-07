President Zelenskõi liivakuju rammija saab politseilt auto tagasi

12. juuli õhtul teatati politseile, et lähedased viisid sõidukit juhtinud 36-aastase mehe haiglasse, sest ta tundis liiklusõnnetuse järgselt kaelas valu. Politseinikud suhtlesid mehega haiglas ja kutsusid ta neljapäeval ülekuulamisele. Mees käis ülekuulamisel ning andis oma ütlused. „Politsei alustas juhtunu uurimiseks väärteomenetlust liiklusseaduse paragrahvide põhjal, mis käsitlevad liiklusõnnetuse põhjustamist , liiklusõnnetusest mitteteatamist ja sündmuskohalt lahkumist,„ rääkis Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk Õhtulehele. Sõidukit juhtinud mees on Eesti kodanik, aga elab ja töötab Soomes. Mehel kehtivad karistused puuduvad. „Sündmuskohale jäänud sõiduauto teisaldasid politseinikud sündmuskohalt ning see antakse mehele tagasi,“ sõnas Virk.