SÕJAKOKKUVÕTE | Vene sõjaväes kerkivad vanusepiirid

Samas teevad kaitsjad väikesi edusamme lõunarindel. Reznikov kinnitas, et Ukraina jätkab rünnakuid okupeeritud Krimmi ja seda Venemaa mandriosaga ühendava Kertši silla pihta, tunnistades samas, et Ukraina vasturünnak on graafikust maas, sest puudus on nii suurtükimoonast, suurtükisüsteemidest kui ka õhutõrjesüsteemidest. Samas kinnitas Reznikov, et kõik kulgeb endiselt plaanipäraselt. Teisipäevalgi tabasid Ukraina droonid Krimmis vaenlase laskemoonaladu. Samas tabas droonirünnak öösel ka Kiievit. AFP vahendab, et õhutõrje suutis kõik pealinna pihta suunatud Vene droonid õnneks alla lasta. Sama hästi ei läinud kahjuks Hersoni oblastis, kus pommitamises hukkus kaks tsiviilisikut, naine ja eakas mees, kirjutab Ukrainska Pravda.