Alexi CBG- ja CBD-kogemus Crohni haigena: see kannabinoidikombo tegi minuga imesid!

„Ma arvan, et minu kõige olulisem järeldus sellest kogemusest on olnud see, et CBG, nagu iga teinegi kannabinoide sisaldav toode, ei ole lühiajaline kiire lahendus. Kui sa võtad CBG õli juhuslikult, ei ole selle mõju tõenäoliselt väga märgatav,“ kõneleb Alex. Ta teab nüüd, et regulaarne kasutamine võimaldab kehal oma CBG taset tõsta, sellele vastavalt reageerida ning tema kõiki kasulikke omadusi tunnetada.