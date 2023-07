Alžeeria metsapõlengutes on hukkunud kümned inimesed

Õhtuleht on pikalt kirjutanud Kreeka saartel möllavatest tulekahjudest, ent erakordne kuumus on tabanud paljusid maailma piirkondi, eriti Vahemere maid. Alžeeria põlengud on nõudnud juba üle 30 inimese elu, sajad on pidanud evakueeruma.