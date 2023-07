Tallinna linnaisad plindris: kes puutub bussiliini nr 5, kaotab ka Pirita pensionäride hääled!

Iga Tallinnas veidi aega veetnud inimene on näinud, et linnas vurab lõõtsaga buss, mille otsaesist ehib kiri „Männiku-Metsakooli tee.“ See bussiliin – number 5 – ongi pealinna pikim. Paljud teavad, kus asub Männiku oma liivakarjääride ja supluskohtadega. Aga kus asub Metsakooli tee?! See on (Pirita-)Kosel paksu metsa sees, asustatud valdavalt pilkupüüdvate eramajadega.